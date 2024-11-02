Toyota хочет выпустить хардкорный пикап Land Cruiser? Журналисты узнали ответ

Японский автопроизводитель Toyota готовится удивить посетителей выставки SEMA 2024, которая пройдет в ноябре в Лас-Вегасе, новым концепт-каром, представляющим собой хардкорный пикап на базе внедорожника Land Cruiser 250.
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