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  • Вениамин
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Toyota хочет выпустить хардкорный пикап Land Cruiser? Журналисты узнали ответ

Японский автопроизводитель Toyota готовится удивить посетителей выставки SEMA 2024, которая пройдет в ноябре в Лас-Вегасе, новым концепт-каром, представляющим собой хардкорный пикап на базе внедорожника Land Cruiser 250.

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