В «Уралвагонзаводе» предрекли рост калибра танковых пушек и могущества боеприпасов в будущем

С началом широкого применения на поле боя дронов-камикадзе некоторые военные эксперты выразили мнение, что танк в современных войнах уже является оружием устаревшим и в скором времени полностью утратит свою актуальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии