Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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"ВРЕМЯ НЕ НА СТОРОНЕ ОДЕССИТОВ": ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬЯ РАССКАЗАЛ О ТЯЖЕЛОЙ ОБСТАНОВКЕ

"ВРЕМЯ НЕ НА СТОРОНЕ ОДЕССИТОВ": ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬЯ РАССКАЗАЛ О ТЯЖЕЛОЙ ОБСТАНОВКЕ

Чем больше проходит времени, и чем дальше проходят русские военные, освобождая населенные пункты от киевских оккупантов, тем больше людей наконец открывают глаза и понимают, кто и как долго им врал прямо в лицо.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Нужно ускорить и ваш вклад приблизит победу!
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8 час.
Михаил Сартин
Одесса просыпается, и это радует. Люблю Одессу.
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6 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Господи!!! Помоги очистить Одессу от мразей нациков! Молимся об этом постоянно!!!
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2 час.

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