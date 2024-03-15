"ВРЕМЯ НЕ НА СТОРОНЕ ОДЕССИТОВ": ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬЯ РАССКАЗАЛ О ТЯЖЕЛОЙ ОБСТАНОВКЕ

Чем больше проходит времени, и чем дальше проходят русские военные, освобождая населенные пункты от киевских оккупантов, тем больше людей наконец открывают глаза и понимают, кто и как долго им врал прямо в лицо.
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