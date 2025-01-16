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США обзавелись новой тяжелой ракетой-носителем

США обзавелись новой тяжелой ракетой-носителем

Американцы наращивают свой потенциал и возможности в космосе. После переносов на протяжении нескольких лет, 16 января 2025 года в 10:03 мск с площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) компанией Blue Origin (владеет миллиардер Джеффри Безос) осуществлен первый запуск двухступенчатой тяжелой ракеты-носителя New Glenn.

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