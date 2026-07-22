ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Белокузьминовке

Операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают уничтожать пункты управления БПЛА украиснких оккупантов, которые боевики ВСУ развернули в населённых пунктах Краматорского района для противодействия российским штурмовым группам.
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