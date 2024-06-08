Минфин поддержал идею официального признания майнинга

Ведомство готово признать добычу криптовалют экономической деятельностью и присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности, передают «Известия» Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе депутата Госдумы Антона Немкина.
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