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ФАС заподозрила поставщиков хлеба в сговоре на торгах на 650 млн рублей

ФАС заподозрила поставщиков хлеба в сговоре на торгах на 650 млн рублей

ФАС проверяет двух крупных поставщиков хлеба из Воронежской области на возможный сговор при государственных закупках на сумму свыше 650 млн рублей.

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