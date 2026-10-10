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Пелагея — об изменах Телегина: не первая такая история, был готов уходить и готовился к этому заранее

Пелагея — об изменах Телегина: не первая такая история, был готов уходить и готовился к этому заранее

Певица Пелагея высказалась об изменах своего бывшего мужа, экс-хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина. «Гуляла информация, что гуляла не только информация.

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