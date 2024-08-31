Мать ребенка с аутизмом пожаловалась на сотрудников «Диснейленда» из-за отказа выдать спецпропуск

На сотрудников парка «Диснейленд» пожаловалась мать ребенка с аутизмом, сообщает Los Angeles Times. По ее словам, они не выдали ей специальный пропуск, который позволяет проходить посетителям без очереди.
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