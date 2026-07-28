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Газета.ру

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МВД: участники конфликта с ученым Зезиным на Урале написали встречные заявления

МВД: участники конфликта с ученым Зезиным на Урале написали встречные заявления

В Свердловской области обе стороны конфликта с ученым Никитой Зезиным написали заявления в полицию. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Обычная практика такой сволочи, - подавать встречный иск, оправдывая своё преступление! Почему нигде не называются имена убийц? Очевидно, что мерзавцы - не простые господа, с деньгами. с влиянием. недаром правоохренители только месяц спустя изволили осмотреть место &quot;происшествия&quot;, хотя вообще-то, - место убийства.
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1 м.
Сергей
А ЧЁ фамилии тварей не печатаем?!?! В джипах и утопить тварей!!!!! А пальцы, шо веером, сначала битами расплющить!!1
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1 м.