МВД: участники конфликта с ученым Зезиным на Урале написали встречные заявления

Вячеслав Денисов

Обычная практика такой сволочи, - подавать встречный иск, оправдывая своё преступление! Почему нигде не называются имена убийц? Очевидно, что мерзавцы - не простые господа, с деньгами. с влиянием. недаром правоохренители только месяц спустя изволили осмотреть место "происшествия", хотя вообще-то, - место убийства.