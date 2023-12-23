В армии Пугачевой пополнение… Был доверенным лицом Путина в 2012-м

Армия Аллы Пугачёвой получила подкрепление оттуда, откуда не ждали. Многолетний худрук Московского Театра эстрады всегда отличался завидной способностью налаживать хорошие отношения с высшим руководством страны.
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