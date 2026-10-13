Посол Беларуси и «ЗубрАгро» определили планы сотрудничества в Астане

Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов и учредитель ТОО «ЗубрАгро» Виталий Миганович подвели итоги продвижения белорусской сельхозпродукции и оборудования на казахстанский рынок в третьем квартале и наметили планы на ближайшее время, включая участие в выставке KazAgroFarm 2026 в Астане.
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