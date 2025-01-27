Политнавигатор Мир до 9 мая – стоит ли этому верить? Запрещенное на Украине, и считающееся там близким к вот уже больше десяти лет находящемуся под домашним арестом в Вене в ожидании экстрадиции в США украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и экс-главе администрации Виктора Януковича Сергею Левочкину интернет-издание «Страна», публикует «утечку» с претензией на сенсационность – некий «100-дневный план Дональда Трампа по завершению войны» с предельным таймингом до 9 мая нынешнего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вот это поворот — ярая антисоветчица Яна Поплавская заявила, что во всех бедах современной России виноват... Владимир Ленин!
- Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось
- Как сопротивлялись либеральные "элиты" на Урале: Полпред президента Артём Жога рассказал "без купюр"
Свежие комментарии