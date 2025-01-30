Депутат Рады Александр Дубинский заявил о попытках главы киевского режима Владимира Зелинского и его офиса уголовными делами против командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других командующих.
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