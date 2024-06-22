56-летняя пермячка незаконно заработала 450 000 рублей на детях

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 56-летней женщине, признав ее виновной в мошенничестве с социальными выплатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии