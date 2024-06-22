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56-летняя пермячка незаконно заработала 450 000 рублей на детях

56-летняя пермячка незаконно заработала 450 000 рублей на детях

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 56-летней женщине, признав ее виновной в мошенничестве с социальными выплатами.

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