Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства

Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства

Сотрудники следственного комитета раскрыли новые подробности о жестоком убийстве жительницы Канска своих троих детей - мать зарубила топором четырехлетнюю дочь, и двух сыновей - семи лет и 7-месячного младенца.

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