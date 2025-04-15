Четвертый ребенок матери, зарубившей троих детей, был свидетелем убийства

Сотрудники следственного комитета раскрыли новые подробности о жестоком убийстве жительницы Канска своих троих детей - мать зарубила топором четырехлетнюю дочь, и двух сыновей - семи лет и 7-месячного младенца.
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