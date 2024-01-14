Шеф-редактор Die Weltwoche: авторитарная Украина, уморившая журналиста в тюрьме, нам не союзник

В украинской тюрьме умер независимый журналист Гонсало Лира. Шеф-редактор Die Weltwoche расстроен реакцией СМИ и своих швейцарских соотечественников, которые игнорируют этот случай, который в очередной раз показывает, что Украина «является автократией, обществом, которым управляет президент, который не избегает запретов партий, заключения в тюрьму журналистов и издевательств над церковью».