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Только 1% людей с высоким IQ решит эту головоломку за 12 секунд: найдите цифру

Только 1% людей с высоким IQ решит эту головоломку за 12 секунд: найдите цифру

Если вы пройдете этот тест, ваш мозг надо в поликлинику сдать, для опытов! фото: Jagran JoshЕсли вы решите эту головоломку, сообщает публикующее ее издание Jagran Josh, вы не просто умны — вы сверхумны и обладаете редким мозгом, наделенным редкими способностями к быстрой и точной обработке информации, умению выделять частное из общего и исключительному восприятию.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
Автора и нашедшего 6, нужно обеих сдать в поликлинику. Нет здесь этой цифры.
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4 час.
Sergey Ivanov
Юмор заключается в том, чтобы заставить простаков пялиться на эти дурацкие цифры. Под хохот автора.
Ответить
1 час.
SI
Sergey Ivanov
Задача сформулирована неверно. Вот правильное условие: -В этом массиве цифр ошибочно вместо шестерки напечатана восьмерка. Найдите эту цифру.
Ответить
1 час.

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