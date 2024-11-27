Только 1% людей с высоким IQ решит эту головоломку за 12 секунд: найдите цифру

Если вы пройдете этот тест, ваш мозг надо в поликлинику сдать, для опытов! фото: Jagran JoshЕсли вы решите эту головоломку, сообщает публикующее ее издание Jagran Josh, вы не просто умны — вы сверхумны и обладаете редким мозгом, наделенным редкими способностями к быстрой и точной обработке информации, умению выделять частное из общего и исключительному восприятию.