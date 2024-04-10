В Star Wars Outlaws появится леди Ки'ра, персонаж Эмилии Кларк из фильма “Хан Соло: Зв...

В Star Wars Outlaws появится леди Ки'ра, персонаж Эмилии Кларк из фильма “Хан Соло: Звёздные Войны”Игра Star Wars Outlaws от Ubisoft связана с большой вселенной “Звездных войн” некоторыми интересными способами, и один из них – возвращение леди Ки’ра.
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