Теракты Израиля в Ливане ставят вопрос о безопасности россиян

Ящик ПандорыДля начала стоит определиться с трактовкой произошедшего в Ливане. Два дня подряд у гражданских лиц, именуемых Израилем активистами «Хезболлы», взрываются пейджеры, ноутбуки, рации, автомобили, мотоциклы и бытовые приборы.