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Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов.

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