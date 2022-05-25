Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов.
18-кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов.
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