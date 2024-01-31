Как на самом деле звучат названия стран на их языке

Задумывались ли вы о том, как сами китайцы называют Китай? А венгры — Венгрию? Часто названия стран на их собственном языке сильно отличаются от русского или английского варианта, и это само по себе неудивительно.
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