Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.