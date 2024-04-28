«Двойная удача». Мартин Брандл – о переходе Ньюи в другую команду

«Двойная удача». Мартин Брандл – о переходе Ньюи в другую командуGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, ныне комментатор Мартин Брандл поделился мнением о ситуации вокруг главы технического департамента Red Bull Racing Эдриана Ньюи.
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