Молдова находится между антироссийской истерикой и страхом разорвать последние связи

Владимир Букарский. В молдавской политике всё больше политики, всё меньше здравого смысла. Кишинёв день за днём наращивает антироссийскую риторику, обвиняет Москву во всех мыслимых угрозах, говорит о «гибридной войне», милитаризации и вмешательстве.