Глава Банка России ответила, будут ли пенсии и зарплаты зачисляться в цифровых рублях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на марафоне общества "Знание" заявила, что россияне должны сами решать, хотят ли они получать получку, стипендии или пенсии в цифровом рубле и это должно быть на добровольной основе.
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