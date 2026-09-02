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Мы соседи по планете

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16 дней в коме, 4 месяца реабилитации — и снова на сцену. История Евгения Леонова

16 дней в коме, 4 месяца реабилитации — и снова на сцену. История Евгения Леонова

Евгений Леонов — народный артист СССР, голос советского Винни-Пуха и Доцент из «Джентльменов удачи» — умирал дважды.

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