Грузовик вспыхнул на юге Карелии

В Приладожье спасатели ликвидировали возгорание большегруза В среду в 23 часа 8 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступило сообщение о том, что на Ленинградском шоссе горит грузовой автомобиль.
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