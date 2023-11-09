Тютелька в тютельку: 50 фото из мира перфекционистов, идеальность которых зашкаливает

Всем знакомо то самое приятное чувство, когда какие-то предметы идеально подошли друг другу. Приятно лицезреть такие совершенные (пусть и не на 100%) совпадения, — наверное, потому что в каждом из нас живет маленький перфекционист.
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