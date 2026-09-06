BZ: у Зеленского возникли проблемы на фоне визита Уиткоффа и Кушнера

По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера негативно отразился на обстановке в Киеве из-за нарастающих трудностей, с которыми сталкивается Владимир Зеленский.
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