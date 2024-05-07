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Жители Москвы приобрели у города 763 объекта нежилой недвижимости

Жители Москвы приобрели у города 763 объекта нежилой недвижимости

С начала текущего 2024 года жители Москвы приобрели или арендовали у городских властей 763 единицы нежилой недвижимости, как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительства и строительства Владимир Ефимов.

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