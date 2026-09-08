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Минсельхоз прогнозирует снижение цен на овощи

Минсельхоз прогнозирует снижение цен на овощи

МОСКВА (ИА Реалист). 8 сентября Минсельхоз России сообщил, что массовая уборка урожая уже привела к снижению оптовых цен на овощи и картофель, а с увеличением их поставок на рынок ожидается «более заметное снижение цен».

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