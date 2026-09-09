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Орловские новости

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Орёл взял кредит у Сбербанка на 192,7 млн рублей

Орёл взял кредит у Сбербанка на 192,7 млн рублей

Сбербанк предоставит администрации Орла кредитную линию на 192,7 млн рублей под 16,5% годовых для погашения долгов и финансирования дефицита бюджета.

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