The One Border Question Dems Can’t Answer Authored by Frank Miele via RealClear Wire, Conservative Republicans have managed to defeat the fake border security bill wrapped in a political ploy inside of a Ukraine bailout bill.
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