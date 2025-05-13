В Госдуму внесут проект о допвыплатах медикам, фармацевтам и учителям

Законопроект, который предусматривает предоставление ежегодной выплаты работникам культуры и искусства, научным сотрудникам, медработникам, фармацевтам и учителям, планируется внести во вторник в нижнюю палату российского парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.