В Госдуму внесут проект о допвыплатах медикам, фармацевтам и учителям

Законопроект, который предусматривает предоставление ежегодной выплаты работникам культуры и искусства, научным сотрудникам, медработникам, фармацевтам и учителям, планируется внести во вторник в нижнюю палату российского парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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