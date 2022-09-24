Закон, порядок, государство

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В Кабардино-Балкарии учащиеся школы-интернат присоединились к Неделе безопасности дорожного движения и повторили ПДД

Воспитанники «Школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 5» Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, расположенного в с.

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