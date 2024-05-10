Xbox рассматривает возможность выхода Senua's Saga: Hellblade II на PlayStation 5 Уже 21 мая сост...

Xbox рассматривает возможность выхода Senua's Saga: Hellblade II на PlayStation 5Уже 21 мая состоится релиз Senua’s Saga: Hellblade II на персональных компьютерах и консолях Xbox Series, а источники The Verge сообщают, что компания рассматривает вероятность релиза игры еще и на PlayStation 5.