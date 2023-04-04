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Украинцы снова наехали на Меладзе на дорогом курорте 

Украинцы снова наехали на Меладзе на дорогом курорте 

Российский певец Валерий Меладзе снова оказался в фокусе внимания украинских СМИ, которые  сняли его в одном из ресторанов на французском курорте Куршевель.

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