WP: бывшие советники Обамы вошли в предвыборный штаб Харрис

Global Look Press/Aaron Schwartz - CNP/Consolidated News Photos Вице-президент США и участник президентской гонки Камала Харрис приняла на работу в свой выборный штаб советников бывшего американского президента Барака Обамы.
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