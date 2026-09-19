ISU выдал нейтральный статус фигуристам Парсеговой, Приневой и Ковтуну

Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус еще нескольким российским фигуристам. Информация об этом опубликована на официальном сайте турнира.
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