Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

ВА Владимир Акулов ИРОНИЯ : "2. Мы уже давно привыкли к белорусской икре и морепродуктам, которые добывают из пучин Белорусского моря".Пишешь статью автор - объясняй читателям , что по правилам ВТО , в 2010-х г г разрешалось Белоруссии упаковывать в консервы , например , креветки... И по МЕСТУ УПАКОВКИ товар уже считался белорусским...Такие были ПРАВИЛА , пока не было войны.

alik3456 Джексон И куда всё это зерно девать? Африку бесплатно кормить будем? А у нас опять в декабре как в прошлом году цены на комуналку взлетят... А потом скажут , потом через 5 лет поднимать цены не будем...