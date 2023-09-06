1. В то время как стены закромов Родины трещат от рекордных урожаев, на Западе конкуренты наших фермеров сосут лапу.
Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
ИРОНИЯ : "2. Мы уже давно привыкли к белорусской икре и морепродуктам, которые добывают из пучин Белорусского моря".Пишешь статью автор - объясняй читателям , что по правилам ВТО , в 2010-х г г разрешалось Белоруссии упаковывать в консервы , например , креветки... И по МЕСТУ УПАКОВКИ товар уже считался белорусским...Такие были ПРАВИЛА , пока не было войны.
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9 час.
alik3456 Джексон
И куда всё это зерно девать? Африку бесплатно кормить будем? А у нас опять в декабре как в прошлом году цены на комуналку взлетят... А потом скажут , потом через 5 лет поднимать цены не будем...
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6 час.
Андрей Тихонов
Тут рекорд, там рекорд, а какого хрена цены растут, эй президент, ответь!
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1 час.
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