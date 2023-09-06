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Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

1. В то время как стены закромов Родины трещат от рекордных урожаев, на Западе конкуренты наших фермеров сосут лапу.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
ИРОНИЯ  : &quot;2. Мы уже давно привыкли к белорусской икре и морепродуктам, которые добывают из пучин Белорусского моря&quot;.Пишешь  статью  автор  -  объясняй  читателям  ,  что  по  правилам  ВТО ,  в  2010-х г г разрешалось Белоруссии  упаковывать  в  консервы  ,  например  ,  креветки...  И  по    МЕСТУ  УПАКОВКИ   товар  уже  считался  белорусским...Такие  были  ПРАВИЛА  ,  пока  не  было  войны.
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9 час.
alik3456 Джексон
И куда всё это зерно девать? Африку бесплатно кормить будем? А у нас опять в декабре как в прошлом году цены на комуналку взлетят... А потом скажут , потом через 5 лет поднимать цены не будем...
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6 час.
Андрей Тихонов
Тут рекорд, там рекорд, а какого хрена цены растут, эй президент, ответь!
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1 час.

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