Алекса Аврамович вколотил сверху через Юссуфу Фалля (223 см)

Защитник «Партизана» Алекса Аврамович отметился шикарным данком в матче Евролиги против «Виллербана» Сербский баскетболист ворварлся в трехсекундную зону и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением Юссуфы Фалля, рост которого составляет 223 сантиметра.