Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Алекса Аврамович вколотил сверху через Юссуфу Фалля (223 см)

Алекса Аврамович вколотил сверху через Юссуфу Фалля (223 см)

Защитник «Партизана» Алекса Аврамович отметился шикарным данком в матче Евролиги против «Виллербана»  Сербский баскетболист ворварлся в трехсекундную зону и вколотил сверху одной рукой с сопротивлением Юссуфы Фалля, рост которого составляет 223 сантиметра.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх