"Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей": Песков рассказал, как военные ищут пути решения проблемы поставок в Алёшки

В Алёшках Херсонской области ситуация критическая. "Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей", - рассказал Дмитрий Песков.
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