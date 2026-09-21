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Царьград

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"Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей": Песков рассказал, как военные ищут пути решения проблемы поставок в Алёшки

"Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей": Песков рассказал, как военные ищут пути решения проблемы поставок в Алёшки

В Алёшках Херсонской области ситуация критическая. "Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей", - рассказал Дмитрий Песков.

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