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Транспортная Инициатива

1 подписчик
А ведь хорошая идея. Может, и не 2 раза в неделю, а хотя бы раз в месяц

А ведь хорошая идея. Может, и не 2 раза в неделю, а хотя бы раз в месяц чиновникам, народным избранникам - депутатам не мешало бы выходить в люди и пользоваться общественным транспортом.

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