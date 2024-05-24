А ведь хорошая идея. Может, и не 2 раза в неделю, а хотя бы раз в месяц чиновникам, народным избранникам - депутатам не мешало бы выходить в люди и пользоваться общественным транспортом.
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А ведь хорошая идея. Может, и не 2 раза в неделю, а хотя бы раз в месяц чиновникам, народным избранникам - депутатам не мешало бы выходить в люди и пользоваться общественным транспортом.