Назван лучший способ хранения денег на экстренный случай

Лучшим вариантом для хранения денег, которые могут потребоваться в экстренной ситуации, сегодня является накопительный счет, рассказал заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин в комментарии для Банки.