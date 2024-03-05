Венгрия отказала Зеленскому во встрече с Орбаном из-за риторики Киева

В ответах Украины на 11 требований Венгрии по обеспечению прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье, нет конструктива, из-за этого Будапешт не видит смысла во встрече премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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