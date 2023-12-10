В глубинах заброшенной шахты диггер заметил ржавую дверь. Ход привел в бункер: осмотр на видео

Любитель спелеологии спустился на глубину 150 метров под землей в Уральских горах. Вначале казалось, что перед ним обычная пещера, но по мере продвижения стало ясно, что ее лабиринт ветвится на несколько явно искусственных коридоров.
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