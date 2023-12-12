Рекорд потребления электроэнергии за неделю морозов поставили в Новосибирске

Данные на 11 декабря на 21 МВт превысили предыдущий исторический максимум, который в энергосистеме Новосибирской области был в только 1990 году при средней температуре -28,3 ºС, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.
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