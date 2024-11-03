Chevrolet начала продажи седана Cobalt с тюнингом в узбекском стиле

Линейка заслуженного «бюджетника» пополнилась версией Midnight. На минувшей неделе продажи такого Chevrolet Cobalt начались в Узбекистане, а завод UzAuto Motors позаботился о том, чтобы клиенты не тратились на популярный декор.
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