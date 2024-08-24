«Нет, нет и ещё раз нет!» Кристиан Хорнер поспорил с репортёром Sky Sports F1

«Нет, нет и ещё раз нет!» Кристиан Хорнер поспорил с репортёром Sky Sports F1Getty Images / Red Bull Content PoolМесяц назад казалось, что на первый этап после летнего перерыва в Формуле 1 команда Red Bull Racing приедет с новым составом пилотом.
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